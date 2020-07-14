Apple сняла ролик для работающих удаленно
Компания Apple выпустила видеоролик, посвященный проблемам людей работающих удаленно.
Видео демонстрирует аппаратные и программные продукты Apple, а также их возможности, которые могут быть полезны при работе из дома, например, сканирование документов с помощью iPhone, напоминания Siri и многое другое.
Также в ролике рассказывается о проблемах, с которыми сталкиваются люди при работе из дома, например, шумные дети, домашние питомцы и прочие отвлекающие факторы.
В новом ролике приняли участие те же актеры, снимавшиеся в прошлогоднем видео «Apple at Work».