Apple предлагает преподавателям пройти бесплатные курсы по программированию на Swift

Компания Apple запускает бесплатные онлайн-курсы профессиональной подготовки по программе Develop in Swift для преподавателей, говорится на официальном сайте компании.

«Цель создания курса — обучить новых преподавателей информатики и помочь учителям любого профессионального уровня приобрести базовые знания для преподавания разработки приложений на Swift», — говорится на сайте Apple.

Swift — язык программирования, созданный Apple в первую очередь для разработчиков iOS и macOS.

Кроме того, поскольку сейчас многие учебные заведения работают в удаленном режиме, Apple предлагает преподавателям и родителям новые инструменты для обучения, позволяющие помочь детям с учебой и развитием, где бы они ни находились.