03.08.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияApple официально объявила о переносе релиза iPhone 12

Apple официально объявила о переносе релиза iPhone 12

Apple

Компания Apple последние годы проводит свои осенние презентации продуктов в начале сентября. Но в этом году планы компании изменились и iPhone 12 появится в продаже на несколько недель позже. Данное заявление сделал финансовый директор компании Лука Маэстри (Luca Maestri).

 «Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки задержатся на несколько недель», — отметил Лука Маэстри.

Это означает, что линейка iPhone 12 может быть запущена в октябре или даже ноябре текущего календарного года. Точная дата презентации будет объявлена компанией дополнительно.

Топ-менеджер Apple также объявил итоги третьего квартала 2020 финансового года. За этот период доход корпорации составил 59,7 млрд. — на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль составила 16,3 млрд. долларов.

ТЕГИ:
Представлен планшет Huawei MatePad 10.8
Китай запустил навигационную систему Beidou-3
Новости по теме
События
Китай запустил навигационную сис
События
Крупнейшие IT-компании после отч
События
NASA успешно запустила марсоход
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!