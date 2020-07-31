Apple официально объявила о переносе релиза iPhone 12

Компания Apple последние годы проводит свои осенние презентации продуктов в начале сентября. Но в этом году планы компании изменились и iPhone 12 появится в продаже на несколько недель позже. Данное заявление сделал финансовый директор компании Лука Маэстри (Luca Maestri).

«Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки задержатся на несколько недель», — отметил Лука Маэстри.

Это означает, что линейка iPhone 12 может быть запущена в октябре или даже ноябре текущего календарного года. Точная дата презентации будет объявлена компанией дополнительно.

Топ-менеджер Apple также объявил итоги третьего квартала 2020 финансового года. За этот период доход корпорации составил 59,7 млрд. — на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль составила 16,3 млрд. долларов.