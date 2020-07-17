Apple CarKey стал доступен владельцам iPhone и Apple Watch

Компания Apple на конференции WWDC 2020 анонсировала функцию CarKey. Функция стала доступна владельцам iPhone и Apple Watch, которые уже установили обновления iOS 13.6 и watchOS 6.2.8 соответственно.

Apple CarKey – это цифровой ключ доступа к автомобилям, который хранится в аккаунте пользователя и позволяет открывать, закрывать и заводить поддерживаемые транспортные средства.

Доступ к цифровому ключу CarKey предоставляется в приложении Wallet. Пользователи могут делиться ключом с друзьями или семьей, просто отправив им CarKey через iMessage. Владелец автомобиля также может создавать персональные профили с разными уровнями доступа, чтобы дети, к примеру, не смогли завести машину без взрослых.

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Пользоваться цифровым ключом достаточно просто: нужно приложить iPhone или Apple Watch к двери автомобиля. Затем смартфон следует положить на Qi-зарядку и можно нажимать кнопку зажигания, чтобы запустить автомобиль. Система сработает, даже если смартфон разряжен — благодаря небольшому резерву аккумулятора, который позволяет функционировать CarKey еще 5 часов после выключения iPhone. Если смартфон потерян, цифровые ключи можно заблокировать через iCloud-аккаунт пользователя.

Первой компанией, которая поддерживает функцию CarKey, стала BMW. А именно — все модели серий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4, выпущенные после 1 июля 2020 года.