AnTuTu обновил ТОП-10 самых производительных Android-смартфонов

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам июня.

Во всех флагманских смартфонах десятки используется один и тот же процессор Qualcomm Snapdragon 865.

Лидером в рейтинге флагманских Android-смартфонов в очередной раз стал OPPO Find X2 Pro, получивший 608049 баллов. Второе место занял Xiaomi Mi 10 Pro (603266), третье — OPPO Find X2 (599306).

В Топ-10 флагманов также вошли OPPO Ace2 (597447), iQOO Neo3 (596292), Redmi K30 Pro (593777), Realme X50 Pro (590080), iQOO 3 (587750), Meizu 17 Pro (587527) и OnePlus 8 Pro (584596).

Самым производительным смартфоном среднего класса по версии AnTuTu в июне стал Redmi 10X Pro 5G с процессором MediaTek Dimensity 820 — его результат составил 402092 балла. Второе и третье место занимают OPPO Reno3 5G и Redmi 10X 5G, получившие 400289 и 398440 баллов соответственно.

Также в Топ-10 вошли: Honor 30 (391618), Huawei nova 7 Pro (384178), Huawei nova 7 (379585), Honor X10 (361585), Honor 30S (360708), Huawei nova 7 SE (350 892) и OPPO Reno4 Pro (349 433).

В среднем сегменте наблюдается разнообразие чипов: MediaTek Dimensity1000L и Dimensity 820, Kirin 985, Kirin 820 и Snapdragon 765G.