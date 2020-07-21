Анонсированы OnePlus Buds — полностью беспроводные наушники с автономностью до 30 часов

Помимо смартфона OnePlus Nord сегодня были представлены полностью беспроводные наушники OnePlus Buds.

Основными достоинствами новинки стали время автономной работы (7 часов от полного заряда наушников, 30 часов с подзарядкой от комплектного футляра), быстрая зарядка (10 минут хватит на 10 часов) и эргономика (специальная сенсорная область, которую можно настроить на выполнение команд по двойному тапу или длинному нажатию).

Каждый наушник оснащен излучателями 13,4 мм и тремя микрофонами (обеспечивают подавление внешних шумов), поддерживается Bluetooth 5.0 и Dolby Atmos. Предусмотрена защита от воды и пыли (IPX4).

Наушники OnePlus Buds будут предлагаются в Европе за 89 евро. Доступные цвета -серый, белый и голубой. Предусмотрен лишь один размер, силиконовых накладок нет. Прием предварительных заказов открывается сегодня. Продажи начнутся в ближайшее время.