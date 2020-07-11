Анонсирована новая игра Rainy Neon: Baku

Азербайджанская компания AzDimension анонсировала новую игру Rainy Neon: Baku. Это мультиплеерный проект в жанре Battle Royale, действие которого происходит в Баку в относительно недалеком будущем.

Действие игры происходит в 2121 году. В это время во всем мире стали популярны передачи, ведущие репортажи в реальном времени. Трансляция осуществляется прямо на освещенных неоновым светом улицах города, где на огороженных территориях сражаются между собой киборги, представляющие крупные международные корпорации. Победившая в этом поединке корпорация доказывает свое могущество и становится более привлекательной для клиентов, поэтому ставки в этих увлекательных сражениях на фоне фантастических пейзажей очень высоки.

Особенности игры:

Система способностей. У каждого киборга имеется своя система способностей. Имеются как стандартные способности, которые есть у всех представителей киборгов, так и индивидуальные. Помимо этого, нужно собирать специальные энергоблоки, которые дают дополнительные способности.

У каждого киборга имеется своя система способностей. Имеются как стандартные способности, которые есть у всех представителей киборгов, так и индивидуальные. Помимо этого, нужно собирать специальные энергоблоки, которые дают дополнительные способности. Дождь является игровой механикой. Во время дождя все персонажи становятся более уязвимыми.

Во время дождя все персонажи становятся более уязвимыми. Наличие транспорта.

Наличие разнообразного оружия: огнестрельное, холодное и метательные гранаты.

огнестрельное, холодное и метательные гранаты. Обширная карта, основанная на реальной карте Баку и реальных улицах. Сеттингом игры является киберпанк.

основанная на реальной карте Баку и реальных улицах. Сеттингом игры является киберпанк. Игра как по локальной сети, так и on- line с возможностью участия до 32 человек на карте.

с возможностью участия до 32 человек на карте. Игра поддерживает мультиплеер: одиночный, в паре и в отряде

Выход игры планируется в 2021ом году. Трейлер альфа-версии игры:

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Страница игры в Steam: https://store.steampowered.com/app/1365510/Rainy_Neon_Baku/.