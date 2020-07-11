11.07.2020

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Анонсирована новая игра Rainy Neon: Baku

Rainy Neon: Baku

Азербайджанская компания AzDimension анонсировала новую игру Rainy Neon: Baku. Это мультиплеерный проект в жанре Battle Royale, действие которого происходит в Баку в относительно недалеком будущем.

Действие игры происходит в 2121 году. В это время во всем мире стали популярны передачи, ведущие репортажи в реальном времени. Трансляция осуществляется прямо на освещенных неоновым светом улицах города, где на огороженных территориях сражаются между собой киборги, представляющие крупные международные корпорации. Победившая в этом поединке корпорация доказывает свое могущество и становится более привлекательной для клиентов, поэтому ставки в этих увлекательных сражениях на фоне фантастических пейзажей очень высоки.

Особенности игры:

  • Система способностей. У каждого киборга имеется своя система способностей. Имеются как стандартные способности, которые есть у всех представителей киборгов, так и индивидуальные. Помимо этого, нужно собирать специальные энергоблоки, которые дают дополнительные способности.
  • Дождь является игровой механикой. Во время дождя все персонажи становятся более уязвимыми.
  • Наличие транспорта.
  • Наличие разнообразного оружия: огнестрельное, холодное и метательные гранаты.
  • Обширная карта, основанная на реальной карте Баку и реальных улицах. Сеттингом игры является киберпанк.
  • Игра как по локальной сети, так и on-line с возможностью участия до 32 человек на карте.
  • Игра поддерживает мультиплеер: одиночный, в паре и в отряде

Выход игры планируется в 2021ом году. Трейлер альфа-версии игры:

Страница игры в Steam: https://store.steampowered.com/app/1365510/Rainy_Neon_Baku/.

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