08.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareАнонсирован компактный ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny

Анонсирован компактный ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny

Lenovo

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью ThinkStation P340 Tiny, позиционирующейся в качестве настольной рабочей станции.

Устройство заключено в корпус объемом около одного литра. Габариты составляют 37 × 182,9 × 179 мм. Возможно горизонтальное и вертикальное размещение станции (для обеспечения устойчивости служит специальная подставка). Перфорированная поверхность корпуса обеспечивает лучший отвод тепла.

Основа ПК — процессор Intel Core десятого поколения: на выбор доступны Core i9, i7, i5 и i3. ThinkStation P340 Tiny может комплектоваться дискретной видеокартой вплоть до топовой NVIDIA Quadro P1000. Объем оперативной памяти составляет до 64 Gb. Для хранения данных служит твердотельный накопитель M.2 NVMe SSD емкостью до 2 Tb.

В оснащение входят порты USB 3.1 Gen1 Type-C, USB 3.1 Gen2 (×3), USB 3.1 Gen1 (×2), DisplayPort и HDMI, а также гнездо RJ-45 для сетевого кабеля.

Стоимость и дата начала продаж ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny будут объявлены позже.

ТЕГИ:
Sega представила миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini
Ушел из жизни президент и генеральный директор компании MSI
Новости по теме
Hardware
Lenovo анонсировала компьютеры T
Hardware
Xiaomi выпустила настольный мини
Ноутбуки
Lenovo обновила рабочие станции
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!