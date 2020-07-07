Анонсирован компактный ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью ThinkStation P340 Tiny, позиционирующейся в качестве настольной рабочей станции.

Устройство заключено в корпус объемом около одного литра. Габариты составляют 37 × 182,9 × 179 мм. Возможно горизонтальное и вертикальное размещение станции (для обеспечения устойчивости служит специальная подставка). Перфорированная поверхность корпуса обеспечивает лучший отвод тепла.

Основа ПК — процессор Intel Core десятого поколения: на выбор доступны Core i9, i7, i5 и i3. ThinkStation P340 Tiny может комплектоваться дискретной видеокартой вплоть до топовой NVIDIA Quadro P1000. Объем оперативной памяти составляет до 64 Gb. Для хранения данных служит твердотельный накопитель M.2 NVMe SSD емкостью до 2 Tb.

В оснащение входят порты USB 3.1 Gen1 Type-C, USB 3.1 Gen2 (×3), USB 3.1 Gen1 (×2), DisplayPort и HDMI, а также гнездо RJ-45 для сетевого кабеля.

Стоимость и дата начала продаж ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny будут объявлены позже.