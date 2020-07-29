Анонс Nubia Watch: smart-часы с гибким экраном и поддержкой 4G

Помимо игрового смартфона Red Magic 5S, компания Nubia представила smart-часы. Nubia Watch стали прямым продолжением Nubia Alpha, представленных почти полтора года назад на MWC 2019.

Главной особенностью новинки является большой по меркам часов дисплей – это сильно изогнутый 4,1-дюймовый AMOLED-экран производства Vizionox.

Корпус устройства представляет собой комбинацию легкого алюминиевого сплава, изготовленного методом наноинъекции, и медицинской биокерамики. Устройство комплектуется мягким силиконовым ремешком. Отдельно можно купить кожаный браслет Napa, изготовленный из высококачественной итальянской телячьей кожи.

Начинка по большей части не изменилась: это процессор Snapdragon Wear 2100, 1 Gb оперативной памяти, 8 Gb встроенной памяти и поддержка 4G LTE с помощью e-SIM.

Устройство имеет стандартные функции мониторинга физических упражнений, качества и продолжительности сна, могут круглосуточно контролировать частоту сердечных сокращений. Есть прогноз погоды, функция поиска смартфона, компас, поддержка уведомлений и т.д. Пользователям предлагаются различные темы оформления и циферблаты.

Nubia Watch упрощены по сравнению с Alpha — нет камеры, а емкость аккумулятора была сокращена с 500 мАч до 420 мАч.

Стоимость smart-часов составляет 257 долларов. Устройство поступит в продажу 5 августа в черном, зеленом и красном цветах.