AMD представила десктопные процессоры серии Ryzen 4000

Компания AMD сегодня представила десктопные гибридные процессоры серии Ryzen 4000. Они выполнены на базе архитектуры Zen 2 и оснащаются встроенной графикой Radeon. Данные процессоры предназначены для OEM-производителей. По словам AMD, новые чипы обладают достаточной производительностью, чтобы запускать игры даже без дискретной видеокарты.

В новую линейку вошло шесть процессоров. По заверениям AMD, представленные чипы обеспечивают до 2,5 раз большую производительность в многопоточном режиме в сравнении с предыдущим поколением, на 5% — в однопоточном режиме, на 31% — в многопоточном режиме в сравнении с Intel Core i7-9700, а встроенная графика на 202% мощнее, чем в Intel Core i7-9700.

Также были представлены процессоры Ryzen Pro 4000, ориентированные на работу в бизнес-среде. В них используются такие технологии как AMD Memory Guard и AMD Secure Processor, повышающие безопасность пользователей.

Ожидается, что первые компьютеры на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 появятся в третьем квартале этого года.