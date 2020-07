Amazon представила Smart-тележки для покупок в магазинах

Компания Amazon представила «умные» тележки для покупок в небольших и средних продуктовых магазинах. Как сообщает телеканал CNBC, они называются Dash Carts и появятся в новом продуктовом магазине Amazon в Лос-Анджелесе, открытие которого запланировано на 2020 год. В тележках используется технология безналичной оплаты Just Walk Out, которая позволяет оплачивать товары без касс. Она уже работает в магазинах Amazon Go, первый из которых был открыт в 2018 году.

Для того, чтобы пользоваться «умной» тележкой, покупатель должен иметь учетную запись Amazon и смартфон. При входе в магазин пользователь сканирует QR-код в приложении Amazon. После этого камеры в тележке Dash Carts отслеживают, какие товары покупатель положил в нее или достал обратно. Встроенные весы при необходимости взвешивают товар. К тому же, сканер считывает купоны и скидки. На дисплее на передней панели тележки отображается общая стоимость покупки и формируется чек. При выходе из магазина сумма покупки автоматически снимается с банковской карты покупателя, а копия чека приходит ему по электронной почте.