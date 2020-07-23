Amazfit Bip S Lite: упрощенная версия популярной модели

Компания Huami представила новые smart-часы Amazfit Bip S Lite. Это упрощенная версия модели Amazfit Bip S, которые вышли в начале года.

Smar-часы оснащены 1,28-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 176 х 176 пикселей, способным отображать 64 цвета и поддерживающим функцию Always on Display для постоянного отображения полезной информации. Производитель обещает более 150 разных циферблатов.

Часы умеют отслеживать сердечный ритм, количество пройденных шагов, мониторинг сна и т.д. Поддерживается 8 спортивных режимов (у модели Bip S – 10).

Устройство подключается к смартфону по Bluetooth 5.0 и способно выводить уведомления, отображать входящие звонки и управлять музыкой. Аккумулятор на 200 мА·ч обеспечит до 30 дней автономной работы.

Smar-часы Amazfit Bip S Lite поступят в продажу 29 июля по цене ориентировочно 50 долларов и будут доступны в черном, синем и розовом цветах.