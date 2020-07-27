Аккумулятор без кобальта позволит сделать смартфоны дешевле и долговечнее

Кобальт считается одним из наиболее дорогих минералов, входящих в состав современных АКБ. Стандартная цена – 28500 долларов за тонну. Это дороже, чем никель, марганец и алюминий вместе взятые. При этом кобальт входит в состав до 30% катодов литий-ионных аккумуляторов.

Многие годы исследователи пытаются найти способ удешевить аккумуляторы, а также сделать их более емкими. Недавно исследователи из Техасского университета заявили, что они создали новую батарею без кобальта, способную не только увеличить плотность энергии, но и сделать элементы питания долговечными и недорогими. Это удалось осуществить благодаря равномерному распределению ионов различных металлов по кристаллической структуре катода во время синтеза.

Заменить кобальт удалось менее дорогостоящим никелем, который теперь занимает около 89% всего катода. Именно за счет него удалось повысить плотность аккумулятора, что в свою очередь может привести к увеличению срока службы батареи, независимо от того, какое устройство ее использует.