Acer представила вогнутые игровые мониторы серии Nitro XZ2

Компания Acer представила серию игровых мониторов Nitro XZ2. В серию вошли три модели: XZ322QU, XZ272 и XZ242Q с диагональю 31,5, 27 и 23,6 дюйма соответственно.

Все новинки имеют вогнутую форму, построены на матрице VA с радиусом кривизны 1500R. Сообщается о поддержке VESA DisplayHDR 400, HDR10 и технологии AMD Radeon FreeSync, которая помогает повысить плавность игрового процесса.

Модель Nitro XZ322QU обладает разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 165 Hz и временем отклика в 1 мс. Модели Nitro XZ272 и Nitro XZ242Q получили панель Full HD (1920 × 1080 пикселей) с частотой обновления 165 и 144 Hz соответственно, а время отклика равно 4 мс.

Максимальная яркость составляет 400 кд/м2, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178°.

Оснащение включает порты HDMI и DisplayPort, а также пару стереофонических динамиков мощностью по 3 Вт каждый. Конструкция подставки обеспечивает регулировку высоты, угла наклона и поворота экрана. Защиту зрения пользователя обеспечивают технологии Flicker-Less и Blue-Light Filter.

Модель XZ242Q стоит 200 долларов, XZ272 — 260 долларов, XZ322QU — 450 долларов. Продажи мониторов Acer Nitro XZ2 уже начались.