100 Мb в подарок от Azercell всем, кто загрузит и установит мобильное приложение «e-Tabib»

Azercell дарит 100 Мb своим абонентам, которые загрузят и зарегистрируются в мобильном приложении «e-Tabib», целью которого является снижение риска заражения людей коронавирусной инфекцией. Так, на баланс абонентов, которые зарегистрируются в приложении, в течение 24 часов автоматически добавляются 100 Мb в подарок. Срок использования пакета составляет 30 дней и предоставляется только один раз. Подарочные мегабайты предназначены для всех абонентов Azercell с постоплатной и предоплатной подпиской.

Отметим, что, «e-Tabib» — это мобильное приложение, которое предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы и информацию о профилактических мерах, предупреждает пользователей о том, являются ли люди вокруг них потенциальными носителями вируса. При случайном контакте с носителем инфекции пользователь будет уведомлен об этом. После загрузки и входа в мобильное приложение «e-Tabib» для регистрации необходимо пройти в «Şəxsi kabinet», расположенный в разделе «Digər» мобильного приложения, и ввести FIN-код удостоверения личности и другие необходимые дополнительные данные. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/e_tabib/.