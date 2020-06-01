За последний год число пользователей 4G Nar возросло на 66%

Число пользователей сети 4G Nar, всегда предоставляющего своим абонентам качественное и бесперебойное интернет соединение, в первом квартале 2020 года увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря доступным интернет-пакетам, предоставляемым мобильным оператором, объем интернет-трафика вырос на 51%. Следует отметить, что на рост повлияла установка базовых станций с технологией LTE/LTE-A по всей стране, увеличение проникновения смартфонов на рынок, а также продукты, представленные для удовлетворения потребностей клиентов в интернете.

В целях обеспечения своих абонентов высокоскоростной и бесперебойной 4G связью, Nar, продолжил расширять свое присутствие в столице и регионах. Так, за первый квартал 2020 года в стране было установлено около 50 базовых станций 3G и 4G/4.5G. Количество 4G пользователей Nar, всегда предоставляющего своим клиентам опыт бесперебойного и скоростного интернета, превысило 1 миллион. В настоящее время количество пользователей 4G мобильного оператора в Баку составляет 67%, а в регионах — 33%.