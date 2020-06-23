Японский суперкомпьютер на ARM возглавил рейтинг TOP500

Опубликована 55 редакция рейтинга TOP500 — самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира. Рейтинг возглавила система из Японии. Помимо рекордных показателей в области вычислений, устройство примечательно и другим фактом — построено на базе ARM-процессоров.

Суперкомпьютер Fugaku был разработан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN. Он показал в тесте High Performance Linpack (HPL) результат 415,5 петафлопса, в 2,8 раза опередив занимающую второе место американскую систему IBM Summit.

В него входят 158976 процессоров A64FX, каждый из которых имеет 48 ядер. В операциях с одинарной или меньшей точностью, которые часто используются в задачах ИИ, включая машинное обучение, пиковая производительность Fugaku превышает 1 экзафлопс.

Стоимость разработки составила 1 млрд. долларов, а на его создание у инженеров ушло шесть лет.

В системе IBM Summit используются 22-ядерные процессоры Power9 и ускорители Nvidia Tesla V100. Этот суперкомпьютер демонстрирует производительность 148,8 петафлопса.

На третьем месте тоже находится американский суперкомпьютер — IBM Serra, по архитектуре близкий к IBM Summit. Его результат — 94,6 петафлопса.

Четвертое место принадлежит китайской системе Sunway TaihuLight на 260-ядерных процессорах Sunway SW26010, результат 93 петафлопса. Пятую позицию с результатом 61,4 петафлопса занимает китайский суперкомпьютер Tianhe-2A на процессорах Intel Xeon и сопроцессорах Matrix-2000. На шестом месте итальянская система HPC5 на базе Intel Xeon Gold и Nvidia Tesla V100, построенная компанией Dell. Ее результат в тесте HPL равен 33,5 петафлопса. Седьмое место принадлежит американской системе Selene на процессорах AMD Epyc и ускорителях Nvidia Ampere A100. Ее результат — 27,58 петафлопса. Восьмое – американский суперкомпьютер Frontera на процессорах Intel Xeon, набирающий в тесте 23,5 петафлопса. На девятом — итальянская система Marconi-100 на процессорах IBM Power9 и ускорителях Nvidia V100. Производительность Marconi-100 составляет 21,6 петафлопса. Замыкает десятку TOP500 установленная в Швейцарии система Piz Daint производительностью 19,6 петафлопса. Это суперкомпьютер Cray XC50 на процессорах Intel Xeon и ускорителях Nvidia P100.