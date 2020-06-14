В 2021 году Япония рассчитывает возглавить рейтинг самых производительных суперкомпьютеров

Рейтинг 500 самых производительных суперкомпьютеров мира последний раз обновлялся в ноябре 2019 года. Лидер рейтинга — американская система Summit с уровнем быстродействия 200 петафлопс. Япония с суперкомпьютером Fujitsu Fugaku в следующем году рассчитывает возглавить список Top 500.

Японские власти готовы поддержать инициативу Fujitsu по созданию суперкомпьютера Fugaku, чей уровень быстродействия достигнет примерно 530 петафлопс, отмечает издание Nikkei Asian Review. Сейчас самый производительный японский суперкомпьютер ABCI занимает восьмую строчку в мировом рейтинге, а на его вершине японская система в последний раз присутствовала восемь с половиной лет назад. Прототип Fugaku занимает в том же рейтинге 159 место, лидируя при этом в Green500. Fugaku уже используется японскими учеными для поиска методов лечения нового коронавируса.

Суперкомпьютер Fugaku будет построен на основе 150 тыс. процессоров Fujitsu A64FX с ARM-совместимой архитектурой. Своего предшественника он превзойдет по быстродействию в 16 раз, как минимум, а уровень энергопотребления при этом будет в три раза ниже.