Xiaomi выпустила панорамную камеру наблюдения за 24 доллара

Компания Xiaomi выпустила новую панорамную камеру наблюдения XVV Smart Panoramic Camera.

Камера оснащена объективом «рыбий глаз», позволяющий получить панорамный угол обзора 360 градусов и сверхширокий угол 180 градусов. XVV Smart Panoramic Camera поставляется с крепежом для установки на потолке, что позволяет осуществлять панорамную съемку всего помещения. Это гарантирует отсутствие «мертвых зон», одна камера позволит записывать все, что происходит в конкретном помещении. Также камера может быть закреплена и на стене, обеспечивая при этом угол обзора 180 градусов.

Устройство оснащено 2 Мп датчиком изображения и может записывать видео в разрешении Full HD. Как и у всех современных камер наблюдения, у XVV Smart Panoramic Camera есть инфракрасное ночное видение.

Камера поддерживает несколько режимов вывода изображения на экран. Кроме того, она поддерживает голосовую коммуникацию, поскольку оснащена мощным динамиком и высокочувствительным микрофоном. Есть возможность подключения к приложению Mijia, чтобы наблюдать за происходящим в реальном времени не только со смартфонов, но и с телевизоров Xiaomi и умных колонок с сенсорным экраном.

Устройство поддерживает кодек H.265, Wi-Fi (2,4 GHz) и имеет слот для карт памяти microSD емкостью до 128 Gb.

Стоимость Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera составляет 24 доллара.