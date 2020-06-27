Xiaomi выпустила настольный мини-ПК Ningmei CR100 с процессором Intel J4105

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin настольный мини-компьютер Ningmei CR100 с компактным дизайном и доступной ценой.

Устройство оснащено четырехъядерным процессором Intel J4105: чип объединяет четыре вычислительных ядра и графический ускоритель Intel UHD 600. Номинальная тактовая частота — 1,5 GHz, максимальная — 2,5 GHz. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 8 Gb, вместимость твердотельного накопителя – 256 Gb. Дополнительно можно установить флеш-карту формата SD. Компьютер использует четырехстороннюю вакуумную конструкцию для достижения лучшего рассеивания тепла. Новинка также имеет встроенные двухканальные динамики, поэтому не нужно использовать внешние.

Оснащение включает порты USB 3.0, сетевой интерфейс, VGA, HDMI, разъемы для наушников и микрофона. На задней панели расположены два USB 3.0, USB Type-C, интерфейс SD-карты и интерфейс микрофона наушников. Компьютер имеет компактную конструкцию с габаритами 192 x 188 x 54 мм и весом всего 760 гр.

Приобрести настольный мини-ПК Xiaomi Ningmei CR100 в настоящее время можно по ориентировочной цене 211 долларов.

При заказе до 30 июня действует специальное предложение, включающее комплект из беспроводных мыши и клавиатуры, коврика для мыши и флеш-брелока U-disk на 16 Gb.