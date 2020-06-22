22.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыXiaomi представила проектор с разрешением Full HD за 85 долларов

Xiaomi представила проектор с разрешением Full HD за 85 долларов

Xiaomi-28

Компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой площадке Youpin новый компактный проектор Wanbo T2 Free Projector по цене около 85 долларов.

Устройство соответствует формату Full HD, заявленная максимальная яркость составляет 150 люмен ANSI. Проектор способен выводить картинку размером от 40 до 120 дюймов по диагонали с расстояния от 1,5 до 3 м.

Задействована технология диффузного отражения, благодаря которой при длительном просмотре контента глаза меньше напрягаются. Проектор Xiaomi Wanbo T2 Free оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт, которые установлены в боковых частях корпуса. Эффективная система охлаждения, выполненная на основе двух вентиляторов, увеличивает срок службы светодиодной лампы, составляющий 20 тыс. часов. На задней панели проектора имеются разъемы HDMI, USB и аудиовидеоразъем.

ТЕГИ:
Apple iPad 8 planşetini təqdim edəcək
«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность гейминг-платформы FIDE Online Arena
Новости по теме
Гаджеты
Xiaomi представила манипулятор X
Планшеты
Xiaomi анонсировала 15,6-дюймовы
Мониторы
Xiaomi анонсировала 27-дюймовый
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!