Xiaomi представила проектор с разрешением Full HD за 85 долларов

Компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой площадке Youpin новый компактный проектор Wanbo T2 Free Projector по цене около 85 долларов.

Устройство соответствует формату Full HD, заявленная максимальная яркость составляет 150 люмен ANSI. Проектор способен выводить картинку размером от 40 до 120 дюймов по диагонали с расстояния от 1,5 до 3 м.

Задействована технология диффузного отражения, благодаря которой при длительном просмотре контента глаза меньше напрягаются. Проектор Xiaomi Wanbo T2 Free оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт, которые установлены в боковых частях корпуса. Эффективная система охлаждения, выполненная на основе двух вентиляторов, увеличивает срок службы светодиодной лампы, составляющий 20 тыс. часов. На задней панели проектора имеются разъемы HDMI, USB и аудиовидеоразъем.