Xiaomi представила принтер с недорогими картриджами

Компания Xiaomi объявила о скором выпуске нового беспроводного многофункционального принтера Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer. Особенностями принтера стали возможность отправки файлов на смартфон без подключения к ПК, а также небольшая стоимость расходных материалов.

Новый струйный принтер Xiaomi имеет три режима работы: печать, копирование и сканирование. Компания заявляет, что принтер в качестве расходника использует высококачественные импортные чернила, которые не имеют резкого запаха. Ресурс стандартного картриджа с черной краской составляет до 480 страниц, цветного — до 150 страниц.

Готовые сканированные изображения можно сохранять напрямую в галерее смартфона, используя фирменное приложение. Поддерживаются как Android-гаджеты, так и устройства под управлением iOS. В новом беспроводном принтере Mi Inkjet All-In-One есть небольшой дисплей для настроек, драйверы будут автоматически установлены на компьютер при первом подключении.

Стоимость Mi Inkjet All-In-One составляет 70 долларов, в продажу поступит 11 июня. Цена черно-белого и цветного картриджей — около 10 долларов.