11.06.2020

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Xiaomi представила ноутбуки Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition

Xiaomi Mi NoteBook 14

Помимо нового фитнес-трекера Mi Band 5, компания Xiaomi сегодня представила сразу два новых ноутбука: Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition.

Обе модели оборудованы 14-дюймовым дисплеем формата Full HD с соотношением сторон 16:9.

Xiaomi Mi NoteBook 14

В Mi NoteBook 14 установлен процессор Intel Core i5 10-го поколения, графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, 8 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 512 Gb. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи — до 10 часов.

Модель Mi NoteBook 14 Horizon Edition будет предлагаться с процессором Intel Core десятого поколения серии i5 и i7. В первом случае применяется твердотельный накопитель с интерфейсом SATA, во втором — с интерфейсом PCIe. Вместимость в обоих вариантах равна 512 Gb. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb. За обработку графики отвечает дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX350. Максимальное время работы от аккумулятора также составляет до 10 часов.

Стоимость ноутбука Xiaomi Mi NoteBook 14:

  • i5/8/256 Gb — 554 доллара;
  • i5/8/512 Gb — 593 доллара;
  • i5/MX250/8/512 Gb — 633 доллара.

Стоимость ноутбука Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition:

  • i5/MX350/8/512 Gb — 725 долларов;
  • i7/MX350/8/512 Gb — 790 долларов.

Продажи начнутся 17 июня.

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