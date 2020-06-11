Xiaomi представила ноутбуки Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition

Помимо нового фитнес-трекера Mi Band 5, компания Xiaomi сегодня представила сразу два новых ноутбука: Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition.

Обе модели оборудованы 14-дюймовым дисплеем формата Full HD с соотношением сторон 16:9.

В Mi NoteBook 14 установлен процессор Intel Core i5 10-го поколения, графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, 8 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 512 Gb. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи — до 10 часов.

Модель Mi NoteBook 14 Horizon Edition будет предлагаться с процессором Intel Core десятого поколения серии i5 и i7. В первом случае применяется твердотельный накопитель с интерфейсом SATA, во втором — с интерфейсом PCIe. Вместимость в обоих вариантах равна 512 Gb. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb. За обработку графики отвечает дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX350. Максимальное время работы от аккумулятора также составляет до 10 часов.

Стоимость ноутбука Xiaomi Mi NoteBook 14:

i5/8/256 Gb — 554 доллара;

i5/8/512 Gb — 593 доллара;

i5/MX250/8/512 Gb — 633 доллара.

Стоимость ноутбука Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition:

i5/MX350/8/512 Gb — 725 долларов;

i7/MX350/8/512 Gb — 790 долларов.

Продажи начнутся 17 июня.