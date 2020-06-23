Xiaomi представила недорогие детские smart-часы с поддержкой 4G

Компания Xiaomi представила новые детские smart-часы Mi Rabbit Children Watch (модель с маркировкой 4C 4G), поддерживающие работу в мобильных сетях четвертого поколения.

Новинка оборудована 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Часы получили 2 Мп камеру — она позволит взрослым поддерживать видеосвязь с детьми через сети 4G и Wi-Fi. Средства навигации помогут родителям отслеживать местоположение и перемещения ребенка.

Кроме того, часы поддерживают работу с фирменным голосовым помощником XiaoAI. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IPX8. Предусмотрены базовые фитнес-функции, такие как подсчет количества сделанных шагов и пройденного расстояния.

Доступны два варианта цветового исполнения — красный и синий. Smart-часы Xiaomi Mi Rabbit Children’s Watch поступят в продажу по ориентировочной цене 56 долларов.