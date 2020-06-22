Xiaomi представила манипулятор XiaoAI Mouse с голосовым ассистентом

Компания Xiaomi начала сбор средств на выпуск манипулятора Xiaomi XiaoAI Mouse. Главной особенностью гаджета стала дополнительная кнопка в верхней части корпуса для вызова голосового ассистента XiaoAI.

В компании отмечают, что голосовой ассистент распознает большое количество команд, например, можно попросить его открыть документ или отключить компьютер. Кроме того, есть поддержка голосового ввода для тех, кто не может быстро набирать текст с клавиатуры. Манипулятор также поддерживает голосовой перевод и перевод слов с китайского на английский, японский и корейский языки.

Новинка получила корпус с антибактериальным покрытием, металлическое колесо прокрутки и микрофон. По заявлению Xiaomi, одного заряда встроенного аккумулятора емкостью 750 мА·ч хватит на 30 дней в режиме активного использования или на 180 дней в режиме ожидания.

Подключение к компьютеру может осуществляться двумя способами — через беспроводное соединение Bluetooth и через проводной интерфейс USB Type-C. Возможно одновременное соединение с двумя ПК: для переключения между ними достаточно в течение трех секунд удерживать левую и правую кнопки мыши.

На этапе краудфандинговой программы стоимость манипулятора Xiaomi XiaoAI Mouse составляет 18 долларов.