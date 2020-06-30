Xiaomi представила 16-дюймовый детский планшет для рисования

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin детский планшет Xiaoxun Color LCD Tablet. Устройство предназначено для создания рисунков и заметок.

Новинка оснащена экраном размером 16 дюймов по диагонали. Экран способен отображать три цвета — синий, желтый и зеленый. Для рисования используется специальное перо, чувствительное к силе нажатия: путем изменения давления можно корректировать толщину линий. Перо при помощи магнита крепится к боковой поверхности устройства.

Под экраном расположена кнопка стирания. Ее можно заблокировать при помощи специального ползунка в боковой части. Габариты составляют 368 × 268 × 8 мм, вес не уточняется.

За автономность планшета отвечает заменяемый элемент питания CR2025, заряда которого, как утверждает производитель, хватит на срок до двух лет. Гаджет предлагается в двух вариантах цветового исполнения — синем и розовом.

Планшет Xiaoxun Color LCD Tablet уже доступен для заказа на краудфандинговой платформе Youpin по ориентировочной цене 28 долларов.