Xiaomi показала новый ноутбук

Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) решил подогреть интерес общественности к новому ноутбуку компании Mi Notebook.

Mi fans, you have seen the packaging. Here's a glimpse of the #MiNoteBook.

💻 Stunningly compact

🐦 Super light weight

👌 Ultra premium design

There is a lot more about the design of this flagship, high-end device.

Global Debut on June 11th. 🙏#Xiaomi ❤️️ #MakeEpicHappen pic.twitter.com/5liVC8bpSJ

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) June 6, 2020