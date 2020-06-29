Xiaomi Mi Router 4 Pro: процессор Qualcomm и 5 антенн

Компания Xiaomi выпустила новый роутер Mi Router 4 Pro. Маршрутизатор получил ряд улучшений по сравнению с предшественником, но данная модель не поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

Mi Router 4 Pro получил обновленный дизайн с корпусом черного цвета и пять антенн вместо четырех. Используется процессор Qualcomm QCA9563 (в предшественнике — MediaTek MT7621A). В результате суммарная скорость передачи данных в двух диапазонах (2,4 + 5 GHz) выросла с 1167 Мбит/с до 1317 Мбит/с.

Объем встроенной памяти составляет 128 Mb, что позволяет одновременно подключать к беспроводной сети до 128 устройств. Есть один гигабитный порт WAN и три гигабитных LAN. Заявлена поддержка IPv6.

Стоимость Xiaomi Mi Router 4 Pro в Китае составляет 28 долларов.