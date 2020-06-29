29.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыXiaomi Mi Router 4 Pro: процессор Qualcomm и 5 антенн

Xiaomi Mi Router 4 Pro: процессор Qualcomm и 5 антенн

Xiaomi Mi Router 4 Pro

Компания Xiaomi выпустила новый роутер Mi Router 4 Pro. Маршрутизатор получил ряд улучшений по сравнению с предшественником, но данная модель не поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

Mi Router 4 Pro получил обновленный дизайн с корпусом черного цвета и пять антенн вместо четырех. Используется процессор Qualcomm QCA9563 (в предшественнике — MediaTek MT7621A). В результате суммарная скорость передачи данных в двух диапазонах (2,4 + 5 GHz) выросла с 1167 Мбит/с до 1317 Мбит/с.

Объем встроенной памяти составляет 128 Mb, что позволяет одновременно подключать к беспроводной сети до 128 устройств. Есть один гигабитный порт WAN и три гигабитных LAN. Заявлена поддержка IPv6.

Стоимость Xiaomi Mi Router 4 Pro в Китае составляет 28 долларов.

ТЕГИ:
ASUS анонсировала монитор VA27DQSB для работы и игр
Новости по теме
Автомобили
Xiaomi bu gün yeni avtomobilini
Hardware
Xiaomi выпустила настольный мини
Смартфоны
Xiaomi Mi 10 smartfonu ucuzlaşma
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!