Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020): обновленный ноутбук с графикой NVIDIA

Компания Xiaomi представила обновленную версию ноутбука Mi Notebook Pro. Модель полностью сохранила дизайн предшественника, но обзавелась более мощной и современной начинкой.

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем формата FHD, заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. Благодаря тонким боковым рамкам, экран шириной 6,52 мм занимает 81,5% площади поверхности крышки. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Устройство предлагается в двух версиях. Базовая модификация получила процессор Intel Core i5-10210U с максимальной частотой 4,2 GHz, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX350 с 2 Gb памяти GDDR5, 8 Gb оперативной памяти DDR4, накопитель PCIe SSD на 512 Gb. Более мощная конфигурация оснащена процессором Intel Core i7-10510U с максимальной частотой 4,9 GHz, той же видеокартой, 16 Gb оперативной памяти и накопителем объемом 1 Tb.

За автономность ноутбука отвечает встроенный аккумулятор емкостью 50 Втч, есть поддержка быстрой зарядки (до 50% за 40 минут). По заявлению производителя, обеспечивается до 17 часов работы в режиме воспроизведения локального видео. Используется операционная система Windows 10.

Оснащение включает Wi-Fi 6, два порта USB Type-C, два USB 3.1, полноразмерный HDMI, слот для карт памяти формата SD и комбинированный аудиоразъем. Корпус устройства выполнен из алюминия. Клавиатура оснащена подсветкой, а в углу большого тачпада находится сканер отпечатков пальцев.

Стоимость ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) за версию с Core i5 составляет 850 долларов. Модификация на базе Core i7 — порядка 990 долларов.