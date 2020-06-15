Xiaomi испытала на прочность шарнирный механизм Mi NoteBook 14 Horizon Edition
Компания Xiaomi на прошлой неделе представила новые ноутбуки Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition. Вчера на официальной страничке компании в YouTube был опубликован 12-часовой видеоролик — демонстрация испытания на прочность шарнирного механизма ноутбука Mi NoteBook 14 Horizon Edition.
Была создана автоматизированная установка с бесшумным шаговым двигателем. Видеоролик подтверждает, что ноутбук выдержал 25 тыс. открытий/закрытий. Но производитель утверждает, что на самом деле шарнирный механизм выдержит гораздо больше циклов.