Xiaomi испытала на прочность шарнирный механизм Mi NoteBook 14 Horizon Edition

Компания Xiaomi на прошлой неделе представила новые ноутбуки Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition. Вчера на официальной страничке компании в YouTube был опубликован 12-часовой видеоролик — демонстрация испытания на прочность шарнирного механизма ноутбука Mi NoteBook 14 Horizon Edition.

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Была создана автоматизированная установка с бесшумным шаговым двигателем. Видеоролик подтверждает, что ноутбук выдержал 25 тыс. открытий/закрытий. Но производитель утверждает, что на самом деле шарнирный механизм выдержит гораздо больше циклов.