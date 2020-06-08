Xiaomi готовит к выпуску смартфон с 16 Gb ОЗУ

Компания Xiaomi готовится выпустить на своем внутреннем рынке новый флагманский смартфон, который будет оснащен 16 Gb оперативной памяти. Предполагается, что он может войти в семейство Mi Mix. Уже известны некоторые технические характеристики устройства.

Аппаратной основой смартфона послужит процессор Qualcomm Snapdragon 865. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 GHz и графический ускоритель Adreno 650. Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Вероятно, данная функциональность будет реализована за счет модема Snapdragon X55 5G.

Ожидается, что официальная презентация может состояться этим летом.