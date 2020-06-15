Xiaomi анонсировала 27-дюймовый Gaming Monitor с частотой обновления 165 Hz

Компания Xiaomi анонсировала Gaming Monitor, предназначенный для использования в составе настольных систем игрового уровня. Устройство выполнено в корпусе черного цвета с безрамочным дизайном.

27-дюймовый монитор Xiaomi оснащен IPS-панелью разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления изображения 165 Hz. Время отклика составляет 1 мс. Экран обеспечивает охват 95% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает расширенный динамический диапазон.

В новинке реализована технология Adaptive-Sync, помогающая повысить плавность игрового процесса. Устройство получило порты USB 3.0, DisplayPort, HDMI и разъем для наушников 3,5 мм. Компания также объявила, что новый монитор поставляется с 3-летней гарантией.

Xiaomi уже принимает предварительные заказы на новинку в рамках краудфандинговой программы, стоимость составляет 268 долларов. После выхода на коммерческий рынок цена монитора увеличится до 310 долларов.