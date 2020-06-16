16.06.2020

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Xiaomi анонсировала 15,6-дюймовый планшет NextClass.ai NX1 для школьников

Xiaomi

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен планшетный компьютер NextClass.ai NX1, ориентированный прежде всего на школьников.

Устройство оснащено сенсорным дисплеем размером 15,6 дюйма по диагонали. Говорится о сертификации TUV Rhineland — планшет оказывает минимальное вредное воздействие на глаза пользователя. Устройство также поддерживает функцию автоматической регулировки яркости в зависимости от освещения и предупреждает пользователя, если тот слишком сильно придвинулся к дисплею. Прошивка новинки на базе Android включает в себя ряд приложений для учебы.

Xiaomi

За производительность планшета отвечает процессор с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A55. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb. Также в составе SoC предусмотрен выделенный блок нейронных вычислений (NPU).

Устройство получило две камеры, одна из которых размещена в цилиндрическом блоке с возможностью регулировки угла наклона, другая — на корпусе планшета. Гаджет оснащен регулируемой подставкой.

В оснащение входят модули Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz) и Bluetooth 4.2, а также разъемы USB Type-A, HDMI и LAN.

В настоящее время по условиям краудфандинга планшет Xiaomi NextClass.ai NX1 доступен для заказа по ориентировочной цене 250 долларов. Розничная цена новинки по завершении сбора средств составит 338 долларов.

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