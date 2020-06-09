Сотрудничество Wolt и Visa в Азербайджане стартовало с кампании по бесплатной доставке

Начиная с 17 апреля Wolt и Visa запустили кампанию по бесплатной доставке для всех владельцев карт Visa в Баку. По правилам кампании потребители получают бесплатную доставку из лучших ресторанов города Баку на всех заказах Wolt, оплаченных картами Visa. Все пользователи, которые оплачивают заказ картой Visa, получают стоимость доставки обратно на свой аккаунт Wolt и смогут использовать эту сумму в качестве скидки при последующих заказах. Стоимость доставки возвращается на аккаунт Wolt, как только заказ будет доставлен клиенту. Приобретенные бонусы можно использовать на следующий заказ в течение 14 дней с момента получения.

«Простые шаги помогают нам продемонстрировать плюсы безналичных оплат пользователям и, тем самым, поддержать их общее развитие и укрепить доверие потребителей. Учитывая рост спроса в услугах доставки, мы объединились с Wolt, чтобы предоставить владельцам карт Visa дополнительный стимул в качестве бесплатной доставки. Таким образом мы популяризируем и делаем доставку более доступной для всех» — сказала Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в Кавказском регионе.

«Мы всегда стараемся улучшать свой сервис и предоставлять пользователям самые выгодные предложения, поэтому очень рады запуску кампании по бесплатной доставке с Visa. По этой программе все пользователи, оплачивающие заказы картами Visa, будут получать стоимость доставки в качестве Wolt-кредитов, которые могут быть использованы в качестве скидки при последующих заказах. Мы усердно стараемся адаптироваться под изменчивые условия рынка во время пандемии и уверены, что помимо бесплатной доставки данная кампании поможет обеспечить безопасность людей, предоставив им возможность оставаться дома и пользоваться безналичной оплатой» — отметил генеральный менеджер компании Wolt Фуад Бабаев.