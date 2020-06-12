Выставка Computex в этом году не состоится

Из-за пандемии COVID-19 международная компьютерная выставка Computex 2020, которая обычно проходит в начале июня, была перенесена на осень этого года.

Организаторы рассчитывали провести выставку с 28 по 30 сентября, но при этом оставался высокий риск того, что мероприятие в этом году вообще отменят. Так и произошло.

Компьютерная выставка Computex в 2020 году не состоится. Причина все та же — пандемия коронавируса. Кроме того, есть вопросы с карантинными мерами, так как Тайвань закрыл свои границы для обычного въезда иностранных граждан, сейчас нужно проходить двухнедельный карантин.