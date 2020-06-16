Вышло приложение Apple Developer для macOS

Компания Apple, в преддверии конференции WWDC 2020, выпустила приложение Apple Developer для macOS. Оно полностью копирует аналогичную программу для iOS.

В приложении обновился раздел Discover. Теперь еще проще следить за новыми и актуальными новостями, смотреть видео с обучающими сессиями, созданными инженерами Apple или добавлять интересующие статьи. Все лаконично расположено на одном экране.

Раздел приложения WWDC позволит разработчикам следить за основной презентацией в понедельник, 22 июня. Содержимое прошлогодних конференций WWDC также включено в приложение.

Apple добавила новые стикеры для iMessage в стиле WWDC 2020. Они доступны тем, кто установил приложение Apple Developer на iOS или macOS.