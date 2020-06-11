Вышла первая бета-версия Android 11

Компания Google, после релиза четырех предварительных сборок Android 11 для разработчиков, представила пользовательскую бета-версию мобильной ОС. Google исправила большое количество ошибок и ввела новые функции.

Удобная коммуникация для пользователей

Сервис Google Meet теперь доступен для всех пользователей и поддерживает видеоконференции с большим количеством участников. Пользователи Google Duo могут добавлять к видео маски и специфические эффекты, а в семейном режиме появилась возможность рисовать во время видеозвонков.

Читать сообщения, отвечать на них и управлять беседой из любых мессенджеров станет гораздо проще. В ОС Android 11 все беседы из мессенджеров будут перенесены в специальный раздел уведомлений.

Также можно отметить разговор как приоритетный — сообщения из этой беседы будут появляться на всегда активном экране. Настройку можно применить даже для режима «Не беспокоить». В Android 11 появится функция всплывающих чатов, с помощью которой можно отвечать на важные сообщения, не переключаясь между текущей задачей и мессенджером.

Подверглось изменениям и меню недавно запущенных приложений, под которым появились три новые кнопки: «скриншот», «выделить» и «поделиться». Кроме того, доступный ранее только в смартфонах Samsung или OnePlus встроенный инструмент для записи экрана стал в Android 11 системной функцией для всех поддерживаемых устройств.

Новые способы управления подключенными устройствами и мультимедиа

Можно настроить быстрый доступ для smart-устройств и контролировать их с помощью смартфона или планшета Android: для этого достаточно нажать и удерживать кнопку питания. Регулировать температуру, включать свет и снимать блокировку входной двери теперь можно одним касанием, не открывая для этого несколько приложений.

Наряду с элементами управления умным домом, будут отображаться подключенные карты для бесконтактной оплаты товаров или даже посадочный талон на авиарейс. Google называет новый экран «карманом» для цифрового кошелька, ключей и многого другого.

Повышение конфиденциальности

Особое внимание в новой версии ОС разработчики уделили конфиденциальности. Речь об одноразовых разрешениях, позволяющих ограничивать доступ приложения к микрофону устройства, камере и его местоположению. Кроме того, если пользователь длительное время не пользовался какой-либо программой, связанные с ней расширения также автоматически сбросятся.

В числе других нововведений стоит отметить обновленный мультимедийный плеер и пользовательское планирование темного режима оформления. Также в Android 11 упростилось взаимодействие со скриншотами. Еще одной особенностью Android 11 стала система рекомендаций, выводящая ярлыки часто используемых приложений на главный экран.

Бета-версия Android 11 уже доступна для смартфонов линейки Google Pixel начиная с модели Pixel 2 и новее.

Вторая бета-версия Android 11 выйдет в июле, третья — в августе. Финальная версия Android 11 ожидается в сентябре.