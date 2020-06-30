Все главные тренды ИТ и цифровой трансформации — на Dell Technologies 2020_Live

Сегодня компания Dell Technologies провела масштабный онлайн-форум, посвященный цифровой трансформации бизнеса и передовым IT-решениям. В рамках мероприятия эксперты компании представили обновленный портфель продуктов и решений Dell Technologies, а в ходе виртуальной деловой программы гости мероприятия услышали серию докладов на самые актуальные для современного ИТ-рынка темы.

Открыли деловую программу топ-менеджеры компании — Эдриан Макдонльд (Adrian McDonald), президент Dell Technologies в регионе EMEA, Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, и Павел Карнаух, руководитель технического департамента Dell Technologies в России. Борис Щербаков отметил: «Наши заказчики и партнеры сегодня буквально окружены информацией о различных решениях и продуктах, созданных для перехода бизнеса на цифровые рельсы. Ориентироваться в этом море информации сложно. Наша задача — дать им стратегическое видение цифровой трансформации бизнеса и рекомендовать лучшие решения, адаптированные специально к нуждам определенной компании. Dell Technologies 2020_Live — прекрасная возможность в живом, интерактивном формате узнать, как применить новейшие решения грамотно и с максимальной пользой».

Эксперты Dell Technologies, а также партнеров компании — Microsoft и Intel, — рассказали о ключевых подходах к трансформации информационной инфраструктуры, цифровизации рабочих мест, обеспечении кибербезопасности и защите IT-активов. Гости конференции узнали, как повысить продуктивность и эффективность в условиях удаленной работы с помощью мониторов и периферийных устройств, как повысить надежность, упростить и сократить стоимость владения ИТ-инфраструктурой с применением облачных подходов, как с помощью новейших решений удовлетворить растущие требования эпохи данных. Все тематические сессии прошли в интерактивном онлайн-формате: участники задавали вопросы спикерам в режиме live, а также общались друг с другом в рамках нетворкинга.

Dell Technologies 2020_Live — это и уникальная цифровая выставка. Участники конференции получили возможность узнать все преимущества новейших продуктов и решений Dell Technologies не выходя из дома и куда более подробно, чем при традиционно беглом знакомстве в оффлайн демо-зоне. Среди новинок этого года гости Dell Technologies 2020_Live увидели и пользовательские решения, представленные ранее на CES 2020, и знаменитые серверы Dell PowerEdge, и систему хранения данных Dell EMC PowerStore, и обновленную линейку PowerScale.

Узнать подробности программы конференции можно по ссылке.