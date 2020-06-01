Представлены Vivo X50, X50 Pro и X50 Pro+: смартфоны со встроенным стабилизатором камеры

Компания Vivo представила новую флагманскую серию X50, в которую вошли базовая модель X50, X50 Pro и X50 Pro+. Одной из главных особенностей всех трех моделей стала уникальная камера со встроенным стабилизатором, впервые применяемая в мобильных устройствах.

Модель Vivo X50 Pro получила изогнутый по краям 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и частотой сенсорного слоя 180 Hz. Заявлена поддержка HDR10+. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 765G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, встроенной UFS2.1 – 128 или 256 Gb. Кроме того, Vivo X50 Pro может похвастаться также наличием ЦАП AK4377A.

Особенностью всей серии X50 стал встроенный стабилизатор в основной камере. Для компенсации тряски во время съемки он смещает матрицу по разным осям на угол до 3 градусов. По заверениям компании, такое решение обеспечивает на 300% более плавную картинку в сравнении с традиционной системой оптической стабилизации (OIS).

В качестве основной камеры X50 Pro используется новый 48 Мп сенсор Sony IMX598. Он дополнен объективом со светосилой f/1.6. Смартфон также оснащен перископической камерой на 8 Мп с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. Две другие камеры – телеобъектив на 13 Мп с фокусным расстоянием 50 мм и широкоугольная на 8 Мп с углом обзора 120 градусов. Камера поддерживает множество режимов съемки, включая ночной Super Night Scene 4.0, возможность записи видео с эффектом боке и другие. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп (Samsung ISOCELL GD1).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4315 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Операционная система — Android 10 + Funtouch OS 10.5. Габариты смартфона: 158,5 х 72,8 х 8 мм при весе 181,5 гр. Есть модуль NFC.

Модель Vivo X50 Pro+ отличается от X50 Pro частотой обновления экрана 120 Hz при частоте дискретизации сенсорного слоя 240 Hz, флагманским процессором Snapdragon 865, объемом памяти (8 или 12 Gb +128 или 256 Gb), наличием выделенного Hi-Fi чипа CS43131 и основной камерой с 1/1,3-дюймовым 50 Мп сенсором Samsung ISOCELL GN1 с размером пикселя 1,2 мкм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Кроме того, X50 Pro+ будет выпускаться в варианте с кожаной задней крышкой.

Базовая модель Vivo X50 очень схожа с Pro-версией по всем характеристикам. От X50 Pro аппарат отличается плоским экраном и отсутствием перископического объектива с оптическим зумом, вместо которого установлена макрокамера разрешением 5 Мп с возможностью фокусировки с расстояния 1,5 см. У этой модели нет отдельного ЦАП. Объем аккумуляторной батареи составляет 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Габариты: 159,5 х 75,4 х 7,5, вес – 173 гр.

Стоимость смартфона Vivo X50 стартует с 490 долларов (в продаже с 6 июня), X50 Pro — с 602 доллара (в продаже с 12 июня), а X50 Pro+ — с 700 долларов (а продаже с июля).