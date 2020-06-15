Компания Vivo представила смартфон среднего уровня V19 Neo. Устройство получило дисплей Super AMOLED Ultra O размером 6,44 дюйма по диагонали разрешением FullHD+. Непосредственно в область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 675. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 612 и модем Snapdragon X12 LTE, который позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит/с. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера имеет четырехкомпонентную конфигурацию: 48 Мп основной сенсор, 8 Мп датчик с ультраширокоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. В правом верхнем углу экрана располагается 32 Мп селфи-камера с режимом Super Night Selfie, который позволяет делать хорошие снимки даже ночью.

Смартфон работает под управлением операционной системы Funtouch OS 10 на основе Android 10. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.

Стоимость смартфона Vivo V19 Neo составляет 360 долларов.