Visa и Центральный банк Азербайджана запустили национальную кампанию «Платите мобильным приложением с Visa»

После успешного запуска Visa Token Service в Азербайджане, Visa и Центральный Банк Азербайджана объявили о старте кампании «Платите мобильным приложением с Visa». Двухмесячная кампания нацелена на продвижение мобильных бесконтактных платежей среди потребителей и увеличение количества токенизированных транзакций в стране.

Условия кампании очень просты: для того, чтобы принять в ней участие, держатель карты Visa должен совершить не менее 10 транзакций по 5 манатов каждая, в течение 1 месяца через мобильное приложение своего банка. В результате, все держатели карт Visa, выполнившее условия акции, получат 25 манатов обратно на свой счет. В течение первого месяца проведения акции потребители получат свой первый кэшбэк в период с 10 июня по 10 июля, а второй — в период с 11 июля по 10 августа. Кампания проводится с 10 июня по 10 июля включительно, участие открыто для всех держателей карт Visa при оплате через мобильные кошельки, выпущенные в трех банках Азербайджана: Международном банке Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika.

«Увеличение количества подключенных устройств с платежной функциональностью, в первую очередь, смартфонов, во многом меняет потребительский опыт. Наша задача – поддерживать усилия регулятора и банков-партнеров по продвижению мобильных платежей в Азербайджане. На базе Visa Token Service банки могут предложить своим клиентам более удобный и безопасный способ оплаты с помощью мобильных телефонов — везде, где принимаются бесконтактные платежи. Мы считаем, что данная кампания — отличная возможность продемонстрировать потребителям преимущества мобильных платежей и помочь им начать оплачивать покупки бесконтактно с помощью мобильного телефона», — отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa по странам Кавказского региона.

Visa Token Service — это инновационная технология, которая обеспечивает безопасную среду для продвижения инноваций в онлайн и мобильной коммерции. Visa первой запустила программу Visa Token Service в Азербайджане в партнерстве с Международным Банком Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika в 2019-2020 гг.

«Одним их основных приоритетов для Центрального Банка Азербайджана является обеспечения развития каналов оплат посредством изучения последних трендов и внедрения инновативных технологий. В рамках концепции «Безналичный Азербайджан» нами реализуются меры для улучшения условий внедрения безналичных платежей, так как рост безналичных платежей на 10% позволяет сократить теневую экономику на 5%. Это стимулирует нас к активной работе в этом направлении. На сегодняшний день из 8,4 млн. пластиковых карт, имеющихся в обороте 1,9 млн. карт являются бесконтактными. Более того 28 тысяч ПОС-терминалов, используемых на данный момент поддерживают оплату с бесконтактными картами или мобильными устройствами с функцией NFC. Одним словом, уверен проведение такого рода кампаний обеспечивает развитие средств безналичных платежей в Азербайджане» — отметил Фарид Османов, исполнительный директор ЦБА.

О Visa Token Service:

Visa Token Service заменяет конфиденциальную информацию о платежной карте на уникальный цифровой идентификатор — токен. Поскольку «токены» не содержат реквизиты платежного счета потребителя, такие как 16-значный номер счета, они могут безопасно храниться в интернет-магазинах или на мобильных устройствах, что значительно упрощает электронную коммерцию и мобильные платежи. Чтобы попробовать новую услугу, держатели карт Visa должны использовать мобильные устройства с поддержкой NFC, работающие в операционной системе Android (версия 4.4 и выше).

Visa Token Service предоставляет потребителям возможность совершать покупки онлайн и с помощью мобильных устройств, сохраняя при этом целостность платежной транзакции Visa. Основными преимуществами Visa Token Service являются: