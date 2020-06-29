29.06.2020

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В Японии запущена социальная сеть без негативных комментариев

сеть

В Японии запустили новую социальную сеть без негативных комментариев. Создатели сети обещают пользователям только положительные комментарии в ответ на все, что они публикуют, пишет SoraNews24. Новая платформа получила название Under World и она призвана эмоционально поддержать пользователей.

«2020 год. Усталость от социальных сетей во всем мире растет. Но мы нашли революционный путь», — отмечают создатели новой платформы.

После регистрации аккаунта человек может начать постить все что угодно, однако всю реакцию на посты будут генерировать различные программы искусственного интеллекта. Разработчики не собираются задействовать модераторов, которые будут вручную удалять негативные отзывы.

Например, после публикации поста о том, что вы устали, ИИ подбодрит вас или напомнит, что есть много людей, которые ценят вас по-настоящему. При этом, несмотря на общую тональность ответов, авторам удалось собрать много разных вариантов. Благодаря этому создается впечатление, что вы разговариваете с большим количеством реальных людей.

При создании учетной записи в сети необходимо связать ее с существующей учетной записью Twitter.

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