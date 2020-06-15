16.06.2020

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В WhatsApp реализована функция денежных переводов. Первая страна – Бразилия

WhatsApp

С сегодняшнего дня пользователи Бразилии получили возможность совершать денежные переводы в приложении WhatsApp. В пресс-релизе компании говорится, что эта функция реализована на платформе Facebook Pay. На данное время оплата через WhatsApp поддерживается дебетовыми и кредитными картами Visa и MasterCard, выпущенными несколькими крупными бразильскими банками. Эта функция предназначена, прежде всего, для того, чтобы облегчить прием платежей малому бизнесу.

В WhatsApp отмечают, что платежный сервис является бесплатным для пользователей (то есть за транзакции не взимается комиссия), но юридические лица платят 3,99% за обработку платежей. Подтверждать денежный перевод можно как при помощи шестизначного PIN-кода, так и при помощи отпечатка пальца.

Новый сервис в течение нескольких месяцев тестировался среди пользователей в Индии. Тот факт, что теперь сервис был успешно запущен в Бразилии, дает основание предполагать, что в ближайшем будущем перевод денег через популярный мессенджер станет доступен и в других странах.

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