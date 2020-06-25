В Viber появились исчезающие сообщения в обычных чатах

Команда мессенджера Viber объявила о запуске новой функции — для пользователей обычных чатов стали доступны исчезающие сообщения. Ранее эта функция была только для секретных чатов.

Теперь любой пользователь приложения сможет установить таймер в чате со своим собеседником, и в назначенное время отправленный контент исчезнет. Как только один из пользователей включил таймер, режим «секретности» начинает работать для сообщений обоих участников чата. Опцию можно включать и выключать по мере необходимости.

В режиме «секретности» можно отправлять сообщения, фото, видео или другие типы файлов, а таймер ставить на несколько секунд, минуту или час. Автоматический отсчет времени до удаления сообщения будет запущен сразу же после того, как получатель его увидит.

Чтобы создать исчезающее сообщение в личном чате, необходимо: нажать на значок часов в нижней правой части чата и выбрать время, через которое сообщения исчезнут. После набрать текст, выбрать фотографию или видео из медиатеки или создать новый медиафайл с помощью камеры внутри приложения и отправить сообщение адресату.