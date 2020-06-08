В Великобритании планируется выплачивать по 6000 фунтов стерлингов водителям, пересевшим на электромобили

Как и в большинстве стран, автомобильный рынок Великобритании очень сильно пострадал из-за пандемии коронавируса и предпринятыми руководством страны изоляционными мерами.

В настоящее время правительство Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном (Boris Johnson) разрабатывает меры по восстановлению рынка.

Как сообщает ресурс Telegraph, правительство разрабатывает план, который включает единовременную выплату пользователям до 6000 фунтов стерлингов (около 7627 долларов) в случае перехода с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль. Ожидается, что премьер-министр объявит о мерах по стимулированию авторынка 6 июля в рамках анонса более широкого плана, призванного помочь восстановлению британской экономики после ослабления ограничительных мер по самоизоляции.

Этот план может улучшить положение Jaguar, Mini и других брендов, ассортимент которых включает электромобили для внутреннего рынка.

Стимулирование перехода на электромобили также поспособствует выполнению долгосрочной цели правительства – запрета на продажу в Великобритании автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и полный переход на электромобили. Введение выплаты за переход на электромобили могло бы ускорить этот процесс. Но в таком случае нужна обширная инфраструктура зарядных станций.