В Twitter появились голосовые сообщения

Разработчики Twitter запустили функцию голосовых сообщений. Пока обновление доступно только некоторым пользователям iOS.

«Иногда 280 символов недостаточно и некоторые разговорные нюансы теряются в переводе», — говорится в блоге компании. https://twitter.com/Twitter/status/1273306563994845185?s=20

Длительность каждого голосового твита не должна превышать 140 секунд. Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа автоматически разобьет его на несколько записей и создаст тред. Голосовой твит можно дополнить текстом. Чтобы прослушать аудиозапись, нужно нажать на фотографию в твите.

В ближайшие недели функция будет доступна для всех пользователей iOS. Когда возможность записывать голосовые сообщения будет доступна на других платформах, не уточняется.