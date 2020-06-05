В Telegram добавили редактор видеофайлов, фото с анимированными стикерами и улучшенную GIF-панель

Популярный мессенджер Telegram получил очередное обновление. Ранее в Telegram можно было редактировать только фотографии, в новой версии 6.2 стала доступна функция редактирования видеофайлов, включая регулировку яркости, насыщенности и других параметров. Ролик можно обрезать, изменить его экспозицию и контраст, добавить на него текст, анимированные стикеры или что-то на нем нарисовать. Кроме того, для большего удобства во время редактирования можно увеличивать масштаб.

Анимированные стикеры также можно размещать и на фотографии — она автоматически отправится как GIF-анимация.

В панели GIF появился раздел «Популярные» и разделы с подборками анимаций по различным эмоциям. Теперь можно будет гораздо быстрее найти подходящую «гифку». Загрузка самих анимаций была ускорена, а чтобы сохранить найденную GIF в список недавно отправленных, необходимо зажать на ней палец и свайпнуть вверх, после чего откроется меню с возможностью сохранения.

Изменениям подвергся и процесс сортировки чатов по категориям — при длительном нажатии на окно диалога достаточно выбрать нужную папку с помощью контекстного меню. Таким же образом происходит и удаление чатов из текущей категории.

Обновился раздел для очистки ненужных файлов (Настройки> Данные и память> Использование памяти). В меню настройки двухфакторной аутентификации появилась анимированная обезьянка.

Для пользователей Android-версии разработчики Telegram представили еще несколько функций. Так, при отправке, редактировании и удалении сообщений в интерфейсе мессенджера появились новые плавные анимации. Кроме того, был обновлен видеоплеер.