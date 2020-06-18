«Лаборатория Касперского»: в период самоизоляции число веб-атак на геймеров выросло на 54%

Как показала статистика «Лаборатории Касперского», в апреле 2020 года количество ежедневных попыток перейти на зараженные сайты, эксплуатирующие игровую тему, в мире выросло на 54% по сравнению с январем. Чаще всего злоумышленники использовали название игры Minecraft, чтобы привлечь внимание пользователей. Оно фигурировало в более чем 130 тысячах атак. Кроме того, в топ-3 эксплуатируемых названий вошли Counter Strike: Global Offensive и The Witcher 3.

Также активно использовалось название одной из самых популярных игровых платформ — Steam. Число попыток переходов на фишинговые страницы с отсылками к ней в апреле выросло на 40% по сравнению с февралем.

«Для атак на геймеров злоумышленникам не нужно изобретать технически сложные атаки, пользователи сами выполняют их работу, когда хотят скачать пиратские версии игр или найти читы, помогающие их пройти», — говорит Мария Наместникова, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Приманками для пользователей также становились обещания бесплатных версий популярных игр, обновлений и расширений, а также читов. По ссылкам распространялись разные типы вредоносного ПО — от программ для кражи паролей до вымогателей и майнеров.

«В связи с текущей ситуацией многие люди перешли на удаленную работу и могут использовать одно и то же устройство для доступа в корпоративную сеть и для личных целей, в том числе игр. В связи с этим очень важно быть внимательными: необдуманные действия могут поставить под угрозу не только собственные данные и деньги пользователя, но и информацию о компании. Лучше разделять эти активности: играть и работать с разных устройств, лучше все же», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Прочитать больше об этих атаках можно на: https://securelist.ru/do-cybercriminals-play-cyber-games-during-quarantine/97164/.

Чтобы не стать жертвой кибератаки, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: