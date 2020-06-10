В Google Chrome заработала функция Live Caption (Автоматические субтитры)

Компания Google активировала давно ожидаемую функцию Live Caption (Автоматические субтитры) в фирменном браузере Chrome.

Google представила функцию Live Caption вместе с операционной системой Android 10. Она доступна в самых разных приложениях и без необходимости к подключению к интернету. Долгое время функция была активна только на некоторых моделях смартфонов. Весной, в ранней тестовой сборке Chrome Canary появилась настройка для «Автоматических субтитров», но тогда ее активация не запускала функцию. В Chrome Canary версии 85.0.4167.0 и более свежих функция Live Caption, наконец-то, заработала.

Она доступна в версиях для Windows, macOS, Linux и ChromeOS. «Автоматические субтитры» работают при воспроизведении видео и звукового контента. Запустить функцию можно на странице chrome://flags.