В Европе намерены создать собственную облачную платформу Gaia-X

Европейские страны сделали первые шаги к созданию собственной платформы облачных вычислений Gaia-X, которая позволит им избавиться от зависимости от американских и китайских облачных провайдеров. 22 французских и немецких компаний при поддержке нескольких стран договорились о создании совместного предприятия, которое будет зарегистрировано в Бельгии.

В число учредителей вошли такие компании, как Dassault Systemes, Orange, Siemens, SAP, Robert Bosch, Atos, Scaleway и Deutsche Telekom. Запуск платформы ожидается в 2021 году.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мер (Bruno Le Maire) отметил, что кризис из-за пандемии Covid-19 показал возможности гигантских технологических компаний в свете массового перехода на удаленную работу, а также то, что европейское цифровое пространство должно быть защищено.

«[Gaia-X] обеспечит применение правил политики, основанных на ценностях и стандартах ЕС. Мы не Китай, мы не Соединенные Штаты — мы европейские страны со своими собственными ценностями и собственными экономическими интересами, которые мы хотим защищать», — подчеркнул Ле Мер.

Предполагается, что Gaia-X станет совместным стандартом API и правил суверенитета данных для компаний, стремящихся хранить данные в облаке в рамках ЕС.